Продюсер Макс Фадеев вспомнил криминальное прошлое после сериала «Слово пацана»

Макс Фадеев, известный российский музыкальный продюсер, поделился своими впечатлениями от сериала «Слово пацана: кровь на асфальте».

В соцсети он рассказал о своем участии в событиях, которые вдохновили создателей этого шоу.

Фадеев признался, что после просмотра нескольких серий он был потрясен. Он отметил, что в юности сам состоял в одной из подобных группировок и знает, как сложилась судьба его друзей из Кургана.

«Я вырос на улице, мы жили в коллекторах, дрались «стенка на стенку». Моя память о том времени — два ножевых ранения», – поделился он.

Продюсер также высказал свое мнение о влиянии подобных проектов на детей и подростков. По его словам, создание подобных группировок среди молодежи обусловлено совершенно другими факторами.

Сериал режиссера Жоры Крыжовникова о криминальных группировках Татарстана 1980-х годов был выпущен 9 ноября. Проект сразу же вызвал общественный резонанс, и некоторые обвинили его в романтизации насилия и организованной преступности.