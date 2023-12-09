Прямая линия с Путиным: как задать вопрос президенту - номера телефонов и адреса почты

Портал «Сиб.фм» публикует список всех контактных номеров и адресов электронной почты информационно-справочной службы Администрации Президента РФ для вопросов и обращений в рамках Прямой линии 14 декабря 2023 года.

В текущем году большая итоговая пресс-конференция президента России Владимира Путина совмещена с Прямой линией. Такое комплексное мероприятие позволит задать волнующие вопросы не только представителям СМИ, но и обычным гражданам страны.

Сделать это можно в виде звонка, голосового сообщения, видеообращения или электронного письма. Все контакты главы нашего государства ниже по тексту.

· бесплатный круглосуточный номер 8-800-200-40-40;

· бесплатное СМС на номер 0-40-40;

· сайт moskva-putinu.ru: письменно или в видеоформате;

· мобильные приложения: скачать в apps.rustore.ru или в play.google.com;

· соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники» в спецгруппах «Итоги года с Владимиром Путиным».

Также есть возможность позвонить в информационно-справочную службу Администрации Президента (круглосуточно):

· 8 800 200 23 16 — бесплатный номер на всей территории РФ;

· 8 495 606 36 0 — информационно-справочная служба;

· 8 495 625 35 81 — управление по работе с обращениями граждан и организаций.

Кроме того, россияне могут написать электронное письмо президенту (можно прикрепить видеообращение). Для этого нужно заполнить электронную анкету на сайте Kremlin.ru. Подобные письма хранятся и обрабатываются с соблюдением требований российского законодательства о персональных данных.