Ротация мобилизованных и срок службы на СВО: названы вопросы Путину на Прямую линию 14 декабря

Единый Центр по приему обращений к президенту принял более полумиллиона вопросов для предстоящего мероприятия, большинство из которых посвящены СВО.

Глава нашего государства, как правило, лично отбирает вопросы для Прямой линии с россиянами. Первые подборки, сгруппированные по темам и проанализированные экспертами Общероссийского народного фронта, Владимир Путин уже получил, сообщил в пятницу, 8 декабря его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По мнению российских политологов, формат Прямой линии – это масштабный социологический опрос, позволяющий гражданам страны донести свою позицию до руководства государства.

Согласно первым аналитическим выводам, больше всего вопросов россияне посвятили возвращению мобилизованных домой в обозримые сроки, ядерной угрозы, развитию оборонно-промышленного комплекса страны и экономики в целом. Также население нашей страны волнуют проблемы здравоохранения и социальной помощи, ЖКХ и дорогам.

По словам Дмитрия Пескова, спросить что-либо у главы государства можно из любой точки мира, позвонив по бесплатному номеру 8-800-200-40-40 или отправив СМС на номер 04040. Также можно воспользоваться удобной электронной формой на сайте moskva-putinu.ru. Кроме того, в этом году доступно приложение для смартфонов.