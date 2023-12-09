Смерш вернулся в Россию: в Госдуме заявили о создании службы контрразведки

Законотворцы РФ решили вернуть в ряды Вооружённых Сил страны советскую структуру контрразведки.

Ещё летом текущего 2023 года член комитета Госдумы по обороне и опытный военный Андрей Гурулёв заговорил с высокой думской трибуны о возвращении советской структуры контрразведки. По его мнению, несмотря на то, что российские спецслужбы работают «вовсю», России в ближайшей перспективе необходим СМЕРШ или такая же структура с другим названием, которая наводила бы порядок в тылу.

Напомним, СМЕРШ (от популярного лозунга времён ВОВ «Смерть шпионам!») боролся с немецкими диверсантами и шпионами на всех фронтах Великой Отечественной войны, а также с провокаторами и паникерами в тылу. После окончания войны в 1946 году структура прекратила существование.

По заверениям Гурулёва, современный вариант службы контрразведки Смерш уже работает в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях: «Мы говорили про Смерш, сегодня создали управление, которое таким примерно образом работает на новых территориях, но сегодня нам пытаются помешать и в тылу», написал он в своём телеграмм-канале.

По его устойчивому убеждению, подобные подразделения нужно создать и в других регионах РФ, особенно на Дальнем Востоке, где базируются военные корабли и ядерные подводные лодки.