Как бы ни хотелось западным СМИ перевернуть эту информацию, но речь идет о списке заболеваний для определения категории годности военнослужащих РФ, а военное положение описано в правительственных Указах в контексте проведения выборов.

Тот самый приказ министра обороны РФ Сергея Шойгу о мобилизации и военном положении, в котором утвержден перечень заболеваний, при котором граждане не будут призываться на СВО действительно существует и опубликован на портале правовой документации parvo.gov.ru.

Согласно его тексту, при введении военного положения или новой волны мобилизации, освобождение получат граждане, страдающие следующими заболеваниями: ВИЧ, гепатит В, гепатит С, сахарный диабет I типа, отсутствие почки, бронхиальная астма средней степени тяжести, а также те, у кого имеются психические расстройства.

Учитывая, что в настоящий момент в России не планируется введение военного положения, вышеописанный приказ больше всего касается новых российских территорий, где такое положение введено с началом СВО в феврале прошлого 2022 года. Также ради этих субъектов РФ отменён запрет на проведение выборов в зонах с объявленным военным положением.

Кроме того, недавний Указ президента РФ Владимира Путина, согласно которому предельная численность Вооружённых Сил страны должна быть увеличена на 170 000 человек, направлен на повышение обороноспособности российской армии в целях защиты государственных границ, но не нападения или всеобщей мобилизации, как это пытаются представить западные СМИ.