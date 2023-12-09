В Новосибирске ищут 15-летнего подростка

В Новосибирской области ищут 15-летнего Кирилла Горескула.

В Новосибирской области разыскивают 15-летнего Кирилла Горескула, который пропал 7 декабря. Об этом сообщили в ПСО «ЛизаАлерт» во «Вконтакте».

Согласно сообщению, Кирилл может находиться в Новосибирске или городе Рубцовске Алтайского края. Его рост 164 сантиметра, нормальное телосложение, темно-русые волосы и серые глаза.

Пропавший был одет в бело-черную куртку, черные джоггеры, черный свитер с красными элементами, шапку и белые кроссовки.

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Кирилла, свяжитесь с поисково-спасательным отрядом по телефону 8-800-700-54-52 или с полицией по номеру 112.