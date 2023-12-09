В новосибирской школе жестоко избили девочку-сироту в туалете

В школе №183 в Новосибирске несовершеннолетние жестоко избили девочку в женском туалете. Видео с инцидентом опубликовал паблик «ЧП Новосибирск» во «Вконтакте».

По данным автора ролика, пострадавшая является сиротой и находится под опекой своей бабушки.

На кадрах видно, что школьница избивает по голове девочку, а также держит её за волосы. Другая, которая снимает всё на видео, плюет ей на кофту и на голову.

«Заорешь, я тебя убью. Поняла?» — угрожает подросток.

Избитую обвиняют в воровстве. Якобы она украла что-то у младших.

В полиции заинтересовались роликом. Правоохранители уже установили личность пострадавшей.

«Полицейские оперативно установили личность пострадавшей и её законного представителя. С ними проводится работа», — рассказали в МВД.

Сейчас полицейские устанавливают личности остальных участников конфликта.

Напомним, школа №183 в Кировском районе уже попадала в поле зрения СМИ. В 2019 году первоклашку унизили на чаепитии из-за того, что её родители не сдали деньги на мероприятие.