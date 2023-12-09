Война в Израиле: последние новости и ситуации на Ближнем Востоке к 8 декабря

Места расположения инфраструктуры военно-морских сил палестинского движения ХАМАС в центре и юге сектора Газа подверглись мощным атакам израильтян. Остальные новости из зоны ближневосточного конфликта к этому часу читайте ниже.

На этот раз еврейский ЦАХАЛ применил ночные операции. Основными целями стали наблюдательные пункты и места хранения оружия движения ХАМАС, пишет телеграмм-канал армии ЦАХАЛ.

В результате очередных массированных бомбовых ударов увеличилось число погибших среди местного мирного населения Палестины (людям попросту некуда деваться). Списки погибших пополнились до 17 000 фамилий, а пострадавших (раненных и искалеченных) до 35 000 человек, среди которых подавляющее большинство женщины, старики и дети.

Зато недавнее посещение нашим президентом ОАЭ и Саудовской Аравии дало надежду на улучшение. Многие военные эксперты и политологи мира уверены, что Россия и региональные державы могут сформировать пропалестинскую инициативу, а это может означать только одно – наша страна воспринимается миром в качестве активного игрока.