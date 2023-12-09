Жителей района Новосибирской области предупредили о возможном падении частей ракеты

В Убинском районе Новосибирской области могут упасть части ракеты «Союз-2–1б».

В Новосибирской области предупредили жителей Убинскогого района о возможном падении частей ракеты-носителя «Союз-2–1б», которая будет запущена с космодрома Байконур в Казахстане. Сообщение об этом было опубликовано в Telegram-канале администрации.

По информации, запуск ракеты запланирован на 16 декабря в 12:17 по московскому времени. В это время вероятно будет происходить отделение частей ракеты, которые могут упасть на территории Убинского района в лесном массиве.

В связи с этим, жителей просят не выходить в лес.



Как ранее писал Сиб.фм, космонавт из Новосибирска Анна Кикина рассчитывает полететь в космос на корабле "Союз".