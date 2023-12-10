Большие проблемы маленького футбола. Новосибирские тренеры и судьи назвали пути выхода спортшкол из кризиса

Развитее детского и профессионального футбола обсудили эксперты в Новосибирске.

30 ноября в пресс-центре медиахолдинга «Сиб.фм Group» состоялся круглый стол, посвященный развитию детского и профессионального футбола в Новосибирске. Его участниками стали исполнительный директор Федерации футбола Новосибирской области Артём Роговский, главный судья городских соревнований Алексей Приходько, директор спортивной школы «Динамо» (Москва) в Новосибирске Алексей Краснокутский, директор МБУ ДПО «Спортивная школа “Бердск”» Семён Семененко, региональный куратор проекта «Футбол в школе» Михаил Савочкин, а также советский и российский футболист Муртаз Накчебия. Они обсудили главные проблемы и стратегические планы развития футбола в Новосибирске и области.

По словам исполнительного директора Федерации футбола Новосибирской области Артёма Роговского, в регионе нездоровая футбольная среда.

«Постоянно какие-то конфликты, склоки, попытки столкнуть друг друга лбами. Главная задача сейчас — всех в одну лодку посадить и плыть дальше. Необходимо провести аудит: что есть в футбольном хозяйстве области, чем в последнее время занималась Федерация. И нужно понять, где мы упускаем ребят, которые уезжают в разные города в поисках лучшей футбольной доли», — рассуждает Роговский.

Директор спортивной школы «Динамо» (Москва) в Новосибирске Алексей Краснокутский считает, что юные футболисты уезжают из региона из-за упадка трёх составляющих успеха: тренерских кадров, тренировочных условий (материально-техническая база) и уровня внутригородских соревнований.

«Тренерские кадры — у нас нет местных тренеров? Есть. Но почему-то у нас привозят иногородних специалистов с низкой квалификацией. Тренировочные условия — тренироваться, особенно в зимний период, просто негде, нет манежей. Дети старшего возраста тренируются в коробке 15х30. Уровень соревнований— да, у нас есть первенство города и областные соревнования, но их уровень для некоторых команд низкий не в плане организации, а в плане сопротивления. Тренерские кадры, нормальные тренировочные условия, хороший уровень соревновательной деятельности — тогда дети никуда уезжать не будут. Они будут здесь готовиться», — подчёркивает Краснокутский.

Тренерские кадры

По мнению директора школы «Динамо», повысить квалификацию тренерского состава поможет постоянный обмен опытом: обучение специалистов в Москве и участие в тренировочных занятиях «Московского Динамо».

Как отмечает главный судья городских соревнований Алексей Приходько, в обучении ребёнка важно не только вызвать в нём стремление к регулярным победам, но и привить начинающему спортсмену любовь к футболу.

«Есть тренеры, которые втирают родителям по ушам: "У вашего ребенка есть перспективы, вы заиграете в Москве, будете в сборной» и так далее. А ходят и верят, что их дети заиграют. Потом, когда их никуда не берут, дети бросают футбол. Потому что они никогда не любили этот спорт. Тренер всегда спрашивал с них лишь результат, и ребёнок всеми правдами и неправдами пытался дать этот результат. Ему уже наплевать на любовь», — рассказывает Приходько.

Он также добавил, что лидеры детских команд часто уходят в юношескую футбольную лигу (ЮФЛ). Оставшиеся ребята никогда не были лидерами в своих командах, а просто действовали по указке тренера. Соответственно, спортсмены не успели научиться самостоятельно реагировать на ситуации и играть в полную силу.

«Им не давали шанса даже попытаться заиграть, потому что во главе угла стоял результат», — говорит судья.

Тренировочные условия

Все спикеры поддержали проблему отсутствия комфортных условий для тренировок футболистов. Советский и российский футболист Муртаз Накчебия подчеркнул, что новосибирским спортсменам негде и нечем играть.

«В каждом дворе и каждой школе в Грузии есть свой стадион. Я не говорю, что дети там тренируются, но они играют. Там нет тренеров, они в самом деле играют в футбол. Кто хочет заниматься, тот занимается целыми днями. А у нас ничего нет. О каком футболе вообще говорить? То же самое, что взять надувной шарик и им в футбол играть», — комментирует он.

О дефиците спортивной инфраструктуры заявил и Артём Роговский. По его словам, в Новосибирске нет стадионов для большого футбола, а оставшиеся площадки одна за одной пропадают из 2ГИС.

«Дети талантливы везде: хоть в Новосибирске, хоть в Якутске, хоть в Африке. Нужны лишь места, чтобы они играли. Здесь стадион “Чкаловец” с 90-х годов находится в полуразрушенном состоянии, во “Фламинго” не могут достроить одну трибуну, поле на “Локомотиве” уже 18 лет не меняется, на “Электроне” — 16 лет. Есть стадионы, которые вообще исчезли с карты — “Авиатор”, ”Прогресс” и другие», — перечисляет Роговский.

Воспитанники новой спортивной школы «Динамо» (Москва) в Новосибирске занимаются в арендованных залах, поясняет Алексей Краснокутский. Одно из таких помещений— Sportbox, в котором есть самая большая в городе крытая площадка после «Зари». Другие преимущества этого зала — новые газоны и масштаб, позволяющий расширить формат тренировок.

«Также мы планируем развивать тренировочные группы внутри школ в каждом районе города. Мы стремимся к тому, чтобы в каждом районе мы видели детей с хорошими качествами и огромным желанием заниматься футболом. Цель в том, чтобы распространиться на весь Новосибирск. Что касается следующей стадии, уже ведутся разговоры о строительстве собственного тренировочного манежа», — уточняет Краснокутский.

Ещё одна проблема инфраструктуры — отсутствие чёткой системы отбора спортсменов. Алексей Приходько называет её «пирамидой футбола».

«Если будет взаимодействие клубов, академии, муниципальных, областных, частные школ и так далее, то пирамида выстроится. А если эта пирамида выстроится, то выстроится и структура новосибирского футбола», — объясняет он.

Уровень соревнований

Региональный куратор проекта «Футбол в школе» Михаил Савочкин считает, что каждый ребёнок должен пройти регистрацию в системе Российского футбольного союза (РФС). Так они окажутся под контролем Федерации футбола, получат детальную статистику своей игры и смогут увидеть перспективу.

«Здесь у нас должна быть выстроена цепочка так, чтобы тренеры области работали над этими командами. И должны быть компенсации, чтобы дети ещё сильнее хотели быть в составе нашей команды», — говорит он.

Однако эта цепочка не выстроится, если Академия ФК «Новосибирск» не начнёт взаимодействовать с районными организациями, отмечает Алексей Приходько.

«Почему Бердск получил так мало серьёзных матчей? Потому что Академия ФК «Новосибирск» отказалась участвовать в первенстве области. Они считают, им это не нужно. Вот если руководство Клуба надавит на Академию, тогда и выстроится цепочка. На сегодняшний день все лучшие старшие дети занимаются в Академии, все туда уходят. Маленьким пока интересно в своей команде, но пройдёт пара лет и они тоже уйдут туда», — рассуждает он.

Он также подчеркнул, что первенство города Новосибирска стало бесплатным — это чёткая позиция управления спорта.

«Вы думаете, что я прихожу и мне увеличиваются количество команд, лимиты увеличиваются? Нет, уже в течение пяти лет я живу в одних и тех же лимитах. Но вы смотрите, идёт инфляция: кубки, награды, судьи... Загибаем пальцы. У меня количество матчей начинает сокращаться», — вздыхает Приходько.

«С этого года всё поменяется», — отвечает Артём Роговский.

Как всё исправить

В Новосибирской области уже три года реализуется проект «Футбол в школе». Сегодня в нём участвует 80 школ, 23 из которых находятся в Новосибирске. Как уточняет региональный куратор Михаил Савочкин, Российский футбольный союз помогает проекту материально — все школы-участники обеспечены инвентарём и методическим пособием для учителей физкультуры.

«Самое основное в этом проекте — то, что всё централизовано и никуда не нужно ездить. Работайте и развивайтесь в своей школе. Сейчас появилась школьная футбольная лига и от Новосибирской области ездило три команды: СОШ из Горного, СОШ №2 Ордынского района и СОШ станции Oяш. Я думаю, что большим могли похвастаться только Москва и Подмосковье», — делится собеседник.

Михаил Савочкин также добавил, что уже пообщался о проекте с министром образования Новосибирской области Марией Жафяровой и начальником департамента образования мэрии Новосибирска Рамилем Ахметгареевым. Они позитивно восприняли идеи по развитию местного футбола и пообещали содействие.

«В детских садах развивается подготовка ребятишек путём создания групп. В следующем году дошкольный футбол попадает в поле зрения РФС. В 2025 году в Новосибирской области будет программа дошкольного футбола в детских садах, тоже под неусыпным контролем Федерации. И только так мы сможем эту пирамиду построить», — поясняет Савочкин.

По мнению директора МБУ ДПО «Спортивная школа “Бердск”» Семёна Семененко, объединить воспитанников различных спортивных школ поможет система соревнований, во время которых они будут регулярно играть с лучшими спортсменами Сибири.

«Мы не будем прогрессировать, пока не появится сильное и регулярное внутреннее первенство, которое мы будем освещать, вести статистику. Если в Бердск будут приезжать ребята из Кемерово, Барнаула, в том числе Академия и муниципальная школа, то соревнования станут гораздо интереснее. Вы представляете, что это будет? В Бердске будет праздник. Пусть хоть кто-нибудь уже пройдёт эту дорожку: попал в спортивную школу, прошёл все первенства города, попал в молодёжную, потом в первую, а оттуда в ЦСКА — и все счастливы. Все будут к этому стремиться», — восклицает Семененко.

Идею создать первенство города поддержал Алексей Краснокутский. Он уверен: развитие происходит только тогда, когда есть конкуренция и хороший уровень сопротивления.

«Футболисту, юному или взрослому, важно отыграть матч и увидеть статистику на сайте Федерации. Мы ведём статистику только по первенству области и города. Задача ставится — фиксировать составы, очки, голы, минуты, секунды, жёлтые карточки. В идеале ещё должны быть фотографии и трансляции всех матчей. Футбольный бум должен охватить не только Новосибирск, но и всю область, чтобы это стало модно. Поэтому медийная и финансовая составляющая выйдет на первый план. Пора поднимать престиж областного и городского футбола», — подытожил Артём Роговский.