Главу района в Бурятии подозревают в избиении человека до смерти

Мужчину, который избил человека до смерти, арестовали до февраля 2024: предполагается, что это глава района в Бурятии.

Как сообщает Советский районный суд Улан-Удэ, мужчину, которого подозревают в избиении человека до смерти, арестовали до 6 февраля 2024 года. По данным местных СМИ, речь идет о Василии Смолине — глава Бичурского района в Бурятии.

4 декабря тело погибшего нашли в селе Малый Куналей с травмами головы. По подозрению в совершении преступления задержали 40-летнего знакомого, ему предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего смерть потерпевшего. Максимальное наказание по статье – до 15 лет лишения свободы.

По предположению следствия, 3 декабря обвиняемый вместе с родственниками и двумя знакомыми приехал к зимовью около села Малый Куналей, чтобы забрать кедровые орехи. Там у него произошла ссора с одним из попутчиков, в ходе которой он ударил три раза мужчину кулаками по голове. Из-за причиненных повреждений потерпевший на следующий день скончался у себя дома, куда доставил его обвиняемый, сообщив, что мужчина упал с кровати.

Напомним, что в Брянске отца девочки-стрелка арестовали на два месяца.