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наука

Хрустящие овощи помогают сбросить вес: это выяснили нидерландские ученые

Фото: ru.freepik.com

По мнению нидерландских ученых, твердые хрустящие овощи помогают избавиться от лишнего веса.

Как пишет информационный портал «TechInsider», ученые из университета Вагенингена в Нидерландах провели исследование, в котором поучаствовало 50 человек. Они выяснили, что, потребляя твердые хрустящие овощи, процесс приема пищи происходит медленно, что позволяет людям есть на 25% меньше калорий.

В ходе эксперимента ученые заменили капусту на хрустящий салат, картофельное пюре на вареный рис, а куриную грудку заменили рыбой, мягкое манго – яблоком, йогуртовый напиток –густым йогуртом.

Таким образом, ученые пришли к выводу, что изменение текстуры рациона помогает сбрасывать вес.

Напомним, что новосибирские ученые могут обнаружить рак по капле крови.

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Нина Раневская
Журналист

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