МЧС предупредило новосибирцев об аномальных морозах ниже -40 градусов

Жителей Новосибирской области ожидают сильные заморозки.

В Новосибирске и области граждане получили предупреждение от МЧС о приближении аномально низких температур. Специалисты прогнозируют, что с 10 по 13 декабря погода будет характеризоваться морозами ниже -40 градусов.

По информации Западно-Сибирского Управления Гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, в ближайшие дни ожидается продолжение холодной погоды с температурой воздуха от -35 градусов и ниже. В отдельных районах столбик термометра может опуститься до -40 градусов и ниже.

В Новосибирске 10 декабря ожидается переменная облачность, осадков не предвидится. В некоторых местах возможна изморозь, а также гололедица на дорогах. 11 декабря прогнозируется отсутствие осадков.

В Новосибирской области 10 декабря на северо-западе ожидается небольшой снег. В некоторых районах возможна изморозь и туманы. На дорогах также местами может быть гололедица. Осадки не прогнозируются 11 и 12 декабря.