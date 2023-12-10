Министр здравоохранения РФ открыл поликлинику под Новосибирском

В Новосибирской области открылась поликлиника, способная принять до 40 тысяч человек.

В Краснообске, рабочем поселке под Новосибирском, открылась новая поликлиника, способная принимать до 40 тысяч человек. В открытии учреждения принял участие министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, сообщил в своём Telegram-канале губернатор Андрей Травников.

Здание поликлиники было сдано раньше запланированного срока. Изначально планировалось открыть учреждение только в 2024 году. Однако первых пациентов уже смогут принять уже 11 декабря.

Поликлиника рассчитана на 750 посещений в смену, в том числе детское отделение сможет принимать до 250 посетителей в день. В учреждении будут функционировать лабораторное отделение, эндоскопическое отделение, залы для лечебной физкультуры, отделение функциональной диагностики и зона ожидания для пациентов. Кроме того, поликлиника оборудована маммографом, флюорографом, рентгеном и компьютерным томографом. В настоящее время штат врачей заполнен на 93%, а средний персонал — на 92%. Общая стоимость объекта составила 1,7 миллиарда рублей.

Поликлиника будет работать в две смены в течение шести дней в неделю, а травмпункт будет функционировать круглосуточно в течение всей недели.