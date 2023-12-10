«Мисс НГУ» в 2023 году стала Анастасия Данилова

Анастасия Данилова, студентка 4 курса естественных наук, стала «Мисс НГУ» в 2023 году.

9 декабря в Доме Ученых в Новосибирске прошел финал конкурса «Мисс НГУ». Победительницей стала студентка 4 курса с факультета естественных наук Анастасия Данилова.

За главную корону сражалось 12 девушек, которые прошли конкурсный отбор. Два месяца они готовились к финалу: занимались танцами, картингом, работали над речью, подготавливали творческие номера, участвовали в профессиональных фотосессиях.

Вице-мисс стала Лада Сорокина, студентка второго курса магистратуры экономического факультета и Карина Дзябенко, студентка первого курса гуманитарного института.

Главной победительнице вручили iPhone последнего поколения.

Напомним, что в Новосибирске дети показали письма, адресованные Деду Морозу.