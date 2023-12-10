Названы причины переноса сроков сдачи четвёртого моста в Новосибирске

Новые сроки окончания стройки объяснили ситуацией с канализационным коллектором.

В Новосибирске представители российского инфраструктурного холдинга “ВИС” организовали пресс-тур по стройке четвёртого моста, во время которого объяснили, почему сроки сдачи были вновь перенесены.

Представители ГК «ВИС» пояснили, что новые сроки окончания стройки названы в связи с ситуацией канализационного коллектора диаметром 2 000 мм на левом берегу, принимающим сточные воды из жилых домов Горского микрорайона.

Директор по реализации проекта Владислав Вавилин отметил, что концедент не подготовил территорию в рамках нулевого этапа — сейчас устраняются все дефекты для дальнейшей работы. А канализацию будут переключать и завершить только в январе 2024 года.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что 14 мостов в Новосибирской области хотят отремонтировать в 2024 году.