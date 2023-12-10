Новосибирский БК «Динамо» проиграл команде из Курска

Курская команда «Динамо» обыграла новосибирскую женскую команду «Динамо» в баскетболе

10 декабря прошел баскетбольный матч между «Динамо» (Курск) и «Динамо» (Новосибирск). Встреча завершилась со счетом 86:73 в пользу Курска. Самым результативным игроком в новосибирской команде стала Анастасия Новицкая — 18 очков, в команде противников Моника Биллингс — 19 очков.

Это была 12-ая победа подряд у «Динамо» Курск со старта сезона. Для Сибири это было 10 поражение, на ее счету две победы.

Напомним, что в Новосибирске начался Всероссийский фестиваль боевых искусств.