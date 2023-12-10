Вильфанд: погодные аномалии накрыли Россию

Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра, рассказал, что большая часть территории России покрыта погодными аномалиями.

Как рассказал RT научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, огромная часть России подвержена штормовым предупреждениям.

Так, 10-11 декабря аномальная погода с температурой ниже нормы на 7 градусов будет в Новгородской, Архангельской, Ленинградской и Вологодской областях.

Влияние низкого давления с запада начнется в ЦФО с 11-12 декабря. В Белгородской области будет сильный снег. Такая же ситуация в Воронежской, Липецкой и Орловской областях.

Во многих регионах страны температура достигнет -40 градусов. В Омской области она опустится до -45, в Иркутской — до -50 градусов.

«В центральных районах Красноярского края — до −50 °C. В Алтайском крае — до −40 °C, на западе Якутии — до −50 °C, на востоке чуть теплее», — рассказал Вильфанд.

А вот в Магаданской области зафиксирована теплая погода — дневная температура там до -4 градусов.

Напомним, что 10 автомобилей сломались на трассах Новосибирска из-за аномальной погоды.