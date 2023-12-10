«Прочь из России»: в стране заявили о массовой депортации мигрантов в 2023 году

К тем мигрантам, у кого в одном кармане российский паспорт, а в другом – нож, Россия начала применять меры принудительной депортации.

Осенью текущего года по всей стране прошла масштабная операция «Нелегал-2023». В её рамках около 15 тысяч иностранцев выдворили за пределы РФ, рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк в беседе с изданием news.ru.

По её словам, мероприятие проходило с соблюдением всех законных мер, в ней принимали участие российские силовики вместе с коллегами из государств — членов ОДКБ. Чего не скажешь о самих мигрантах, регулярно попирающих законы РФ. Подтверждение тому сводки МВД, пестрящие правонарушениями с участием иностранцев из Ближнего зарубежья.

По итогам операции «Нелегал-2023» удалось выявить около 96 тысяч нарушений миграционного законодательства:

- нарушений правил въезда / выезда и пребывания иностранцев в РФ более 73 000;

- нарушений в трудовой деятельности свыше 22 000.

К борьбе с нелегалами присоединились регионы нашей страны, имеющие право самостоятельно определять трудовые квоты для мигрантов (многие даже аннулировали их). Прецедент с депортацией семейного клана за антиобщественное поведение малолетних детей (бродяжничают, нападают на местное население) создал Сибирский Федеральный округ.

Отметим, за последние три года преступность мигрантов на территории РФ выросла на 25%, в текущем 2023 году они уже совершили около 25 тысяч преступлений, в том числе 157 убийств.