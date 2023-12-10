Убийца Ирины Синельниковой может работать в такси в Новосибирской области

В Бердске среди жителей распространяется информация о том, что один из осужденных за убийство Ирины Синельниковой работает в такси

Как сообщает телеграм-канал «АСТ-54 Black», в чатах Бердска распространяется информация, что один из осужденных за убийство 34-летней Ирины Синельниковой сейчас работает в такси.

Напомним, Ирина Синельникова отправилась на встречу с двумя потенциальными покупателями 11 января 2019 года. Тело 34-летней автомобилистки нашли спустя сутки – её задушили прямо в салоне авто предполагаемые покупатели. Преступники выбросили тело жертвы в лесу в районе горнолыжного курорта «Танай» Кемеровской области, а сами скрылись на украденной иномарке. Машину они успели продать через интернет.

Одна из жительниц Бердска сделала скриншот вызова такси и заметила знакомое лицо в профиле водителя. Предполагается, что это Станислав Белоусов, которого приговорили в 2019 году к 18 годам колонии строго режима, но он получил помилование через четыре года после службы в ЧВК «Вагнер».

Напомним, что в метро Новосибирска подростки воткнули нож в мужчину.