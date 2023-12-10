В Сибири учёные нашли одну из старейших крепостей в мире

Ученые считают, что одна из старейших в мире крепостей была построена в Ханты-Мансийском автономном округе.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на статью в журнале «Antiquity», германо-российская группа пришла к выводу, что одна из старейших в мире крепостей была построена в нижнем Приобье в Ханты-Мансийском автономном округе.

Среди членов команды были исследователи из Киля, Берлина и Екатеринбурга. Выводы сделаны на основе данных радиоуглеродного датирования по материалам раскопок 2019 года. Самые ранние даты говорят о том, что фаза строительства укреплений пришлась на последние столетие седьмого тысячелетия до нашей эры.

Таким образом, данная находка меняет представление о ранних человеческих обществах.

«Поселенческий комплекс Амня знаменует собой начало уникального долгосрочного феномена оборонительных сооружений охотников-собирателей на севере Евразии, почти непрерывной традиции, которая продолжалась почти восемь тысячелетий вплоть до раннего современного периода», — говорится в статье.

Было установлено, что жители форта ловили рыбу в Амня (река) и охотились на лосей и северных оленей. Для сохранения излишек рыбьего жира и мяса, они изготавливали керамику (было обнаружено 45 глиняных сосудов).

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