В Красноярском крае проверяют обстоятельства схода вагона

Транспортная прокуратура проверяет обстоятельства схода вагона в Козульском районе Красноярского края.

Как сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, в данный момент проверяются обстоятельства схода вагона в Красноярском крае.

По данным ведомства, в Козульском районе Красноярского края около 13 часов дня 10 декабря произошел сход вагона грузового поезда, которые следовал от станции Ачинск до станции Красноярск-Восточный.

Красноярская транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия по факту исполнения законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте.

Напомним, что в районе Бердского шоссе Новосибирской области пострадал 8-летний мальчик во время ДТП.