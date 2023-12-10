В Новосибирской области Ленинский район стал первым по вызовам скорой из-за наркотиков

В Ленинский район Новосибирской области чаще всего вызывали скорую из-за отравления наркотиками.

В Telegram-канале депутат Антон Бурмистров сообщил о том, что в Новосибирске Ленинский, Кировский и Октябрьский районы стали лидерами по вызовам скорой помощи на отравление наркотическими веществами.

Депутат отметил, что за десять месяцев 2023 года в Ленинском районе скорую помощь из-за отравления наркотиками вызывали 293 раза, в Кировском районе – 224 и в Октябрьском районе – 214.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что 20-летней жительнице Новосибирска грозит пожизненный срок за наркотики.