В Новосибирской области начнут выпускать трамваи обновлённой модели

Трамваи обновлённой модели начнут выпускать в Новосибирске.

Вчера, 9 декабря, мэр Новосибирска Анатолий Локоть встретился с послом Республики Беларусь Дмитрием Крутым на площадке совместного предприятия "БКМ-Сибирь". Где между холдингом "БелКомМаш" и ООО "БКМ-Сибирь" было подписано соглашение о поставке новых трамвайных корпусов в Новосибирскую область с 2024 года.

С 2017 года ООО «БКМ-Сибирь» уже выпустило 42 трамвая. Сейчас 10 трамваев находятся в работе.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в мэрии Новосибирска рассказали, когда вернут трамвай на улицу Кошурникова.