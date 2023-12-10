В Новосибирской области завершился год педагога и наставника

В России 2023 год был объявлен годом педагога и наставника.

8 декабря в Новосибирской области состоялось финальное мероприятие проекта в честь года педагога и наставника. Участие приняли представители педагогических династий региона, лучшие учителя и наставники, работники областной системы образования, которые ранее были отмечены профессиональными достижениями.

Почётными гостями церемонии закрытия года стали представители педагогической семьи Ходаевых из Маслянинского района Новосибирской области. У них насчитывается около 386 лет педагогического стажа.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске участники СВО смогут стать педагогами.