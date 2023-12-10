Вакцину «Спутник лайт» обновили

Обновление вакцины «Спутник лайт» согласовал Минздрав.

Как сообщают РИА Новости со ссылкой на Александра Гинцбурга, директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, обновление состава «Спутник лайт» согласовал Минздрав России.

По словам директора, в Росздравнадзор в понедельник повезут внешнюю упаковку вакцины от коронавируса. Они должны это согласовать, после чего 135 тысяч готовых доз вакцины зарегистрируют в электронную систему учета и начнется отгрузка в регионы.

Клиническое исследование обновленной вакцины от коронавируса «Спутник» завершилось 15 ноября.

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