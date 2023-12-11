Проверка через банковские аккаунты стала самым популярным способом подтверждения подлинности профиля

Более 14 тысяч пользователей Авито каждый день проходят проверку (верификацию) и подтверждение профилей и получают цифровые бейджи «Документы проверены», «Реквизиты проверены» или «Есть аккаунт на Госуслугах». За год данный показатель вырос почти в три раза. При этом 8 тысяч пользователей проходят верификацию с помощью банковских ID, около 4 тысяч – по паспорту или водительским удостоверениям, далее идут проверки по реквизитам и профилю на Госуслугах.

Для чего нужна проверка подлинности профиля

Верификация профиля – один из инструментов повышения прозрачности сделок и роста уровня доверия. Наличие бейджа “Документы проверены” или “Реквизиты проверены” говорит о том, что аккаунт не создан автоматически, а за ним стоит предприниматель или организация, существующие в реальности.

По данным аналитики Авито прохождение проверки влияет интерес стороны покупателей. Исследования компании показывают, что более 54% лидов на платформе получают те профессиональные продавцы, которые подтвердили подлинность профиля одним из способов и получили цифровой бейдж.

При этом, в профессиональном сегменте конверсия в лиды у верифицированных продавцов выше, чем у частных продавцов: 57% против 38%. Самый высокий процент контактов с проверенными продавцами приходится на Авито Услуги и Авито Недвижимость: здесь более 62% откликов на объявления приходится на верифицированные профили. Следом идет Авито Работа (56%).

«Более 90% опрошенных при выборе продавца делают выбор в пользу аккаунта со значком о пройденной проверке при прочих равных условиях. Мы видим, что наличие бейджа – важный фактор, обеспечивающий высокий уровень доверия между пользователями на платформе, и потому продолжаем развивать систему проверок, добавляя новые удобные инструменты верификации», — рассказывает директор по работе с данными Авито Андрей Рыбинцев.

Для тех, кто использует платформу в качестве площадки для профессиональной деятельности, проверка также дает возможность создания профессионального профиля с более широким функционалом. В таком профиле можно создать дополнительные блоки с фото и описанием товара, адресный блок, работает поиск по объявлениям. Это важно для покупателей — согласно исследованиям Авито, объявления продавцов с профессиональными аккаунтами получают на 11% больше откликов, чем созданные в аккаунтах частных пользователей.

Как пройти проверку

Чтобы получить значок “Реквизиты проверены”, можно пройти проверку реквизитов компании в личном кабинете (раздел «Управление профилем/Основные данные), или проверку с использованием Сбер Бизнес ID или Тинькофф Бизнес ID.

Проверка с использованием банковских ID требует наличия мобильных приложений Авито и Сбер или Tinkoff и занимает 1-4 минуты. Чтобы пройти проверку, необходимо:

— Зайти в личный кабинет мобильного приложения Авито/Управление профилем/Основные данные

— В разделе “Подтверждение данных выбрать раздел “Для юридических лиц или ИП”

— Выбрать проверку по банковскому ID, после чего система переведет вас в приложение банка, где нужно будет подтвердить верификацию.

Аналогично можно пройти проверку по Сбер ID или Tinkoff ID для физических лиц, выбрав раздел «Для частных лиц».