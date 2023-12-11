34-летний кузбассовец проведет почти пять лет в заточении за дозу героина

Мужчина покупал запрещенку для себя, но иногда и перепродавал ее.

34-летний житель Тайги получил срок за запрещенные вещества. Об этом сообщает Сибдепо.

Мужчину поймали с поличным правоохранители. При себе у обвиняемого была доза героина. Выяснилось, что зависимый кузбассовец не только покупал наркотические средства для себя, но иногда и сам распространял их.

В итоге на него завели уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Мужчину приговорили к 4,5 годам лишения свободы.

Напомним, 20-летней жительнице Новосибирска грозит пожизненный срок за наркотики.