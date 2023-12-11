Алтайские ученые нашли связь между ДТП и употреблением кофе

В лаборатории Алтайского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» обнаружили связь между авариями и кофе.

Как сообщает пресс-служба лаборатории Алтайского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна», кофейной зерно состоит из оболочки и ядра. В оболочке находится кофеин, в ядре — теобромин. Если варить кофе из цельного необработанного зерна, то в напитке оказываются два этих вещества, которые действуют по-разному на организм. Кофеин сужает сосуды всех органов, кроме почек и блокирует действия гормона, который отвечает за усталость и сон. Поэтому после выпитой чашки кофе мы становимся бодрее, но не надолго. Действие кофеина заканчивается через 20-25 минут, и мозг подвергается воздействию теобромина. Он наоборот, расширяет все сосуды, кроме почечных, снижает давление, в результате организм расслабляется и человека клонит в сон.

Такое воздействие на организм называют «эффектом 30-го километра». По статистике, с 30-го по 50-й километр от городской черты случается максимальное количество аварий с участием грузовых автомобилей, и часто этому предшествует выпитый кофе, который уже не бодрит. Человека начинает клонить в сон, бдительность падает, в результате происходят аварии.

Ученые советуют употреблять не больше 2-3 чашек кофе в сутки, а первую лучше пить не с самого утра, а спустя 2-3 часа после пробуждения. При этом нужно обязательно выпивать стакан воды после, чтобы восстановить водный обмен.

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