Бывшая жена Михаила Ефремова просит у актёра денег на эвтаназию для своих кошек

Бывшая жена известного актера Михаила Ефремова Ксения Качалина обратилась к супругу с просьбой о финансовой поддержке для эвтаназии для своих кошек.

По словам Качалиной, питомцы часто размножаются. Из-за этого условия в квартире стали неблагоприятными. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.

Мать трансгендерного сына-дочери Анны-Марии (Сергея), что устала от постоянного ухода за кошками. Она признается, что, несмотря на рождение 18 котят, она решила провести эвтаназию для сокращения численности питомцев.

Качалина столкнулась с финансовыми трудностями. Она обратилась за помощью к бывшему супругу, несмотря на то, что он в настоящее время отбывает наказание в тюрьме за смертельное ДТП.

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