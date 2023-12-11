Команда из Чулыма вышла в финал шоу на ТНТ

В финал шоу «Лига городов» на ТНТ вышла команда «Столик» из Чулыма в Новосибирской области.

На ТНТ 10 декабря вышла серия шоу «Лига городов» где команды боролись за выход в финал. Новосибирская команда из Чулыма «Столик» сразилась с московской командой «Ренаты» и одержала победу.

Высоко выступление новосибирцев не оценили, многие из жюри посчитали его слабым.

Тем не менее «Столик» победили, и теперь продолжат дальше сражаться за 10 миллионов рублей. Наставником команды является Марина Кравец.

Напомним, что в Новосибирске 14 декабря откроется самый большой каток.