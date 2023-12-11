Комфорт в комфорте: какие «фишки» предлагает жилье комфорт-класса в России

Продолжающийся рост экономической активности в регионах России нашел отражение и в качественной трансформации жилого строительства. В шести крупнейших городах-миллионниках жилье комфорт-класса начало приобретать характеристики более дорогих сегментов недвижимости.

Тренд на качественные изменения отмечает федеральная девелоперская Группа «Эталон» в аналитическом исследовании, которое охватывает Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Новосибирск и Омск. Так по итогам 2023 года 95% квартир комфорт-класса в Москве и Екатеринбурге сдаются с отделкой. А значимую роль эстетической составляющей жилых проектов подтверждает высокая доля использования кирпича, натурального камня и других современных материалов в фасадах зданий, которая увеличилась до 70%.

Исследование проводилось на основе данных по продажам самых востребованных проектов в шести городах-миллионниках страны (ТОП-20 самых продаваемых ЖК в каждом городе). Оно показало, что максимальное количество квартир с отделкой сдаются в комфорт-классе Екатеринбурга и Москвы (95%), за ними следует северная столица с 90%, далее – Казань и 85%, Новосибирск (65%) и Омск (60%). Причем опция white box присутствует в 70-90% вариантов с отделкой. Еще 5 лет назад на долю квартир с отделкой в среднем по России приходилось не более 30%.

Все больше новых проектов комфорт-класса в городах-миллионниках строятся с использованием качественных фасадных материалов. На смену общепринятой и недорогой штукатурке приходят вентилируемые фасады, облицовочный кирпич или керамогранит. Лидером по новостройкам комфорт-класса с применением облицовочного кирпича стал Новосибирск (70%), далее следует Омск с 60% жилых проектов с фасадами из керамогранита.

Москва находится на 3 месте – здесь 50% строящегося жилья комфорт-класса сдается с вентилируемыми фасадами и использованием натурального камня. В Казани фасады из керамического кирпича можно увидеть у 42% новостроек, а в Екатеринбурге 40% фасадов отданы навесным вентилируемым системам. Завершает список Санкт-Петербург, где 31% занимают проекты с применением облицовочного кирпича и с современными вентфасадами, а 38% отдано под штукатурку. Качественные изменения в сегменте комфорт-класса формируют новый привлекательный визуальный образ в городах-миллионниках, создавая благоприятную среду.

Не менее важна и организация внутреннего пространства домов, в частности, такой показатель, как количество квартир на этаже. Самые комфортные условия в Екатеринбурге, где их 7-8, далее следуют Санкт-Петербург, Казань, Омск и Новосибирск с показателем 6-10. В конце списка находится Москва с 10-14 квартирами.

Интересно отметить проникновение в комфорт-класс редких форматов жилья, которые раньше были свойственны только высокобюджетным проектам. В Москве, например, распространены лоты с террасами, с окнами в санузлах и двухуровневые квартиры –такие предложения встречаются в 50% новостроек. В 35% строящихся жилых проектов Екатеринбурга есть теплые лоджии, юниты с террасами и отдельным входом с улицы. В Санкт-Петербурге в 15% возводящихся жилых объектов есть террасы и в 10% — двухуровневые квартиры.

В ходе исследования удалось выявить и совсем редкие опции, которые не часто можно встретить даже в бизнес-классе. Так в проектах комфорт-класса Екатеринбурга на последних этажах часто встречаются зенитные окна, а в Санкт-Петербурге застройщики предлагают планировки с саунами и альковами.

Результаты проведенного исследования подтверждают качественную эволюцию комфорт-класса не только в столицах, но и в других крупных городах. Эти важные изменения задают новые высокие стандарты и создают предпосылки для создания нового архитектурного ландшафта на всей территории страны.

Методология исследования:

В основе исследования лежит изучение продуктовых характеристик 20 проектов* – лидеров по объему продаж за 2022–2023гг. на основе данных Наш.дом.рф (период агрегации июнь-август 2023). В результатах исследования представлены сводные данные по 9 наиболее широко представленным продуктовым характеристикам (всего исследовалось более 30 характеристик):

1.Средняя площадь квартир

2.Среднее количество этажей в ЖК

3.Качество МОП

4.Планировочные решения

5.Доля 3- и 4-комнатных квартир

6.Высота потолков

7.Качество благоустройства

8.Инженерия

9.Паркинг

Критерий выбора городов: численность населения в пределах городской черты превышает один миллион человек, наличие строящихся объектов Группы «Эталон».

Перечень городов: Екатеринбург, Казань, Москва, Новосибирск, Омск, Санкт-Петербург

В перечисленных в исследовании городах экспозиция на текущий момент может отличаться от исследованной в виду выхода некоторых объектов из реализации.

*Отличающиеся с точки зрения продуктового набора характеристик очереди проектов в исследовании рассматривались как отдельные жилые проекты.