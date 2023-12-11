Красноярского бизнесмена приговорили к 12 годам за организацию убийства

В Красноярске к 12 годам лишения свободы приговорили Анатолия Быкова

Как сообщает пресс-служба судов Красноярского края, Кировский районный суд города приговорил бизнесмена и экс-депутата заксобрания края Анатолия Быкова к 12 годам лишения свободы по третьему уголовному делу об убийства.

Его признали виновным в подстрекательстве к убийству Владимира Филиппова и его организации. С учетом ранее назначенного наказания, в общей сложности Анатолий проведет в колонии строго режима 20 лет.

Бизнесмен не признал вину. Приговор в законную силу не вступил.

По версии следствия, в 1998 году Анатолий Быков являлся руководителем преступного сообщества. Он поручил подчиненным убить Владимира Филиппова (криминальный авторитет). Его застрелили в ночь с 17 на 18 июня 1998 года.

Это уже третье уголовное дело об убийстве, которое возбуждено в отношении Быкова. Бизнесмена задержали в мае 2020 года, после чего арестовали и поместили в СИЗО. В 2021 году был вынесен первый приговор за организацию убийства — 12 лет лишения свободы.

По версии следствия, в 1994 году между Анатолием и одним из членов преступной группы произошел конфликт из-за распределения доходов. Позднее неизвестный взорвал автомобиль Быкова, тот обвинил в происшествии Александра Наумова и решил убить его и близкого друга жертвы. Обоих застрелили, Анатолий вину не признал.

В мае 2023 года был вынесен еще один приговор — 11 лет строго режима за подстрекательство к убийству учредителя фирмы по утилизации промышленных отходов в Красноярске Андрея Неколова. По версии следствия, он отказал Быкову в совместном руководстве бизнесом и был убит. Вину не признал.

Сам Анатолий считает, что уголовное преследование было организовано для того, чтобы ему не позволили избраться в Госдуму.

Напомним, что новосибирского подростка избили толпой и заставили извиняться на видео.