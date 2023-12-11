Кто такой «чушпан»? Что значит это слово и почему его хотят запретить в России?

Сериал «Слово пацана», не успев полностью выйти на экраны страны, уже разошёлся на фразы в народ. К разъяснению некоторых понятий подключились даже различные эксперты.

Обсуждают нашумевший многосерийный фильм, основанный, кстати, на реальных событиях в Татарстане конца 1980-х-начала 1990-х, от мала до велика: школьники бросились подражать главным героям, студенты подхватили характерные выражения персонажей, а Госдума всерьёз задумалась о запрете киноработы.

Самым часто употребляемым словом сериала является сленговое «чушпан». Уже по звучанию понятно, что оно имеет жаргонные корни из криминальной среды. Те, кто имеет в этом опыт (отбывал заключение в местах лишения свободы) толкуют его, как неуважительное, пренебрежительное обращение к вновь прибывшему, например, в СИЗО, пишет дзен-канал «О чем только можно».

Языковеды в словарях жаргона «чушпан» не нашли, несмотря на колоссальное богатство русского языка и его диалектов. Они пояснили это тем, что данное слово использовалось в определённой местности России и не получило широкого распространения: «Видимо, это производное от «чухан», оно же «чушка», это низшая тюремная каста», разъяснил кандидат филологических наук, лингвокриминалист Денис Карпов.

Госдума пошла ещё дальше. Председатель думского комитета по вопросам семьи Нина Останина обратилась в Следственный комитет и Роскомнадзор с просьбой запретить показ сериала. По её мнению, дети смотрят и подражают жаргону.

Чем закончится шумиха вокруг фильма пока не понятно. Но финальные серии уже отсняты, уверяют авторы сериала.