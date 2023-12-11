Милиционер Ильдар из «Слово пацана»: что известно об актёре, где снимался ещё

Даже второстепенный персонаж нашумевшего сериала привлёк повышенное зрительское внимание.

Оперативный сотрудник милиции, друг мамы главного героя серила Ильдар Юнусович стал собирательным образом многих милиционеров эпохи заката СССР. По словам авторов восьмисерийной истории, он еще не «оборотень в погонах», но движется в этом направлении.

Взрослое поколение перестроечных лет, к которому принадлежал Ильдар, называли потерянным поколением, поскольку советский набор знаний и навыков, внезапно помещенный в новую среду, не давал им возможность быстро адаптироваться.

Согласно сюжету, по национальности Ильдар татарин, ему от 40 до 45 лет. Он влюблен в маму Андрея Пальто и помогает женщине воспитывать сына, как умеет (мог даже избить подростка).

Роль милиционера сыграл российский актер Антов Васильев. Его возраст вполне соответствует персонажу сериала (артист родился в 1984 году). Уроженец культурной столицы России вырос в совершенно нетворческой семье, где отец был инженером, а мама – простым учителем.

Первыми ролями стали эпизоды в известных сериалах и фильмах: «Улицы разбитых фонарей — 4», «Тайны следствия», «Думай, как женщина», «Одноклассницы» и других. По-настоящему звёздной для Васильева стала роль майора полиции в сериале «Невский».

Полная фильмография актёра к данному моменту насчитывает около 60 киноработ, самыми яркими из которых, помимо «Слово пацана», являются сериал «Хрустальный» (снят в пандемийном 2021 году), фильм «Открытый брак (стал провокационной картиной) и «Звоните Ди Каприо!».