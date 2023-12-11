Минздрав России согласовал обновление состава «Спутник лайт»

Минздрав согласовал обновление состава «Спутник лайт», а изменения уже внесены в инструкцию.

Как сообщают РИА Новости со ссылкой на Александра Гинцбурга, директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, обновление состава «Спутник лайт» согласовал Минздрав России.

В Росздравнадзор в понедельник, 11 декабря, повезут внешнюю упаковку вакцины, в которую составляются флакончики. Они должны ее согласовать (по словам директора — 1,5-2 часа), после чего 135 тысяч готовых доз вакцины зарегистрируют в электронную систему учета, и начнется отгрузка в регионы, примерно во второй половине дня или во вторник.

В исследовании обновленного состава вакцины принимало участие 50 человек, и никаких значимых побочных эффектов у них не было. Клиническое исследование обновленной вакцины от коронавируса «Спутник» завершилось 15 ноября.

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