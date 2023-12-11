Новосибирская область попала в топ-10 по числу ипотечных кредитов на человека

По данным, размешенным на сайте ЦБ РФ, за 10 месяцев 2023 года на 1000 человек в РФ было выдано 3,51 ипотечных кредитов под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве.

В рейтинге регионов по числу ипотечных кредитов на новостройки Новосибирская область заняла 6 место с показателем 5,57 штук на 1 тысячу человек, сообщил независимый аналитик недвижимости Сергей Николаев.

Лидером рейтинга стали Пермский край, Тюменская и Нижегородская области. Первую строчку по регионам СФО и 4 по РФ занимает Республика Тыва с показателем 6,68, на 11 месте в РФ Красноярский край, на 21 Республика Хакасия.

Активность заемщиков в Новосибирской области на 58% выше, чем в среднем по стране.

«Это связано с большим строительным заделом в регионах и высоким уровнем конкуренции между застройщиками. Кроме этого, около трети новостроек в Новосибирской области, приобретаемых с помощью ипотечного плеча, покупают жители других регионов РФ», — говорит Эксперт.

Тюменская, Свердловская и Новосибирская области три региона, которые вошли в ТОП-10 как по общему числу кредитов на новостройки, так и по количеству ипотек на душу населения, заключил Николаев.

Напомним, ранее обманутые дольщики ЖК «Покровский» вышли на митинг в Новосибирске.