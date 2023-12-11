Отмена пенсионной реформы и мобилизация: Путин сделает судьбоносные заявления 14 декабря

Две самые обсуждаемые темы в российском обществе бьют все рекорды по количеству обращений и звонков в Единый кол-центр для прямой линии с президентом РФ.

Не секрет, что до начала СВО своеобразным камнем преткновения между федеральными властями и обществом был увеличенный возрастной порог выхода на заслуженный отдых. Это мероприятие было первым в череде события неоднозначной Пенсионной реформы 2018 года, принятой правительством бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева.

Спецоперация на Украине всего лишь прикрыла собой этот спор, но остроту не сняла. Многие россияне высказывают недовольство не только увеличением возраста выхода на пенсию, но и заморозкой индексации пенсий, считая эти меры несправедливыми.

Теперь реформа и СВО идут в тесной связке и явно требуют чётких ответов с последующими решениями. Аналитики и политологи России уверены, что именно они и станут «красной нитью» предстоящей большой пресс-конференции, совмещённой с прямой линий президента.

Подтверждают эти прогнозы и аналитические выводы экспертов Народного фронта, которые в данный момент круглосуточно в кол-центре принимают обращения и звонки от россиян, сортируют, фильтруют и отправляют на согласование Владимиру Путину. По их словам, глава государства уже отобрал подобные темы для разговора с населением страны.