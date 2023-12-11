Раскрыта главная тайна девочки с карабином: графолог расшифровал послание школьницы

Записка из портфеля восьмиклассницы, расстрелявшей в начале декабря-2023 школьников престижной гимназии города Брянска, подтвердила основную версию следствия.

Случаи стрельбы из ружья в школе уже фиксировались в нашей стране, но главными героями таких историй были мальчики. В Брянской гимназии на расстрел одноклассников отважилась девочка. В криминальную историю России она попала, как первый школьный стрелок женского пола.

Охотничье ружьё своего отца девочка пронесла в здание школы в обычном тубусе для чертежей (рамка металлоискателя на входе была отключена). Ворвавшись в свой класс, она хладнокровно выстрелила в стоявшую перед ней одноклассницу, которая скончалась ещё до приезда скорой помощи. Остальные выстрелы лишь ранили пятерых одноклассников, а последняя пуля намеренно была направлена в стрелявшую. Эксперты уверены, что девушка-стрелок с самого начала осознавала тяжесть поступка и запланировала самоубийство.

Основная версия следствия — конфликт с одноклассниками. Его подтвердила и недавняя графологическая экспертиза записки, найденной в портфеле обиженной восьмиклассницы. Почерк отражает полностью отражает портрет тихой, необщительной девочки с выраженными симптомами тревожности, напряжения и подавленности, уверяют сразу несколько специалистов, в том числе, руководитель центра помощи детям Татьяна Кузнецова.

Кроме того, по мнению графолога Анны Строкиной, владелица записки отличается категоричностью и отсутствием гибкости в суждениях (как, впрочем, и многие подростки). Единственное, что не смогли внятно объяснить эксперты – это то, что автор записки говорит о себе в мужском роде, что не исключает факт раздвоения личности у подростка.