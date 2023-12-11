С 1 января неожиданно повысят социальные выплаты: кому сделают прибавку в 2024 году

Цепочку увеличения многих соцпособий в России запустит с Нового 2024 года повышенный прожиточный минимум и подросший МРОТ, причём прибавка начислится как на региональном, так и на федеральном уровнях. Портал «Сиб.фм» публикует список получателей.

С 1 января грядущего 2024 года индексируются две важные величины, на основе которых рассчитываются все социальные выплаты в нашей стране – это минимальный размер оплаты труда (МРОТ подрастёт на 18,5 % до 19 242 рубля) и прожиточный минимум для всех категорий россиян (увеличение ПМ составит 4,69 %), сообщило сетевое издание «Известия.ру».

Второй показатель (ПМ) существует в двух видах – федеральном и региональном и делится на четыре типа:

· на душу населения,

· трудоспособным гражданам РФ,

· детям,

· пенсионерам.

С 1 января 2024 года на федеральном уровне автоматически пересчитают выплаты тем семьям, которые получают ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребёнка. С Нового года на такую господдержку могут рассчитывать и родители (усыновители) или опекуны (попечители), воспитывающие детей-инвалидов или инвалидов с детства I группы, которые работают неполный день или трудоустроились на неполное рабочее время (выплата в размере 10 000 рублей). Кроме того, ряд повышений запланирован и регионами РФ (лучше уточнить по месту жительства).

Также с 1 января 2024 года на федеральном уровне и региональном уровнях повысятся пенсии неработающим пожилым россиянам. Федеральная прибавка составит 7,5 %, региональную определяют субъекты РФ самостоятельно.