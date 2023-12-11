«Слово пацана. Кровь на асфальте» 7 серия: дата выхода, где смотреть онлайн сериал

История перевоплощения обычного «чушпана» по имени Андрей в реального «пацана» перестроечной эпохи СССР пленила умы подрастающего и вызвала негативные эмоции старшего поколений россиян. Однако это лишь усилило интерес к сериалу, за новыми сериями которого открыта настоящая охота в сети.

Премьера первой серии резонансного многосерийного фильма состоялась в России 9 ноября 2023. По словам его авторов, общая продолжительность всех задуманных восьми серий не превысит 6 часов 40 минут.

Последняя из уже вышедших на экраны и шестая по счёту транслировалась в сети на прошлой неделе, в четверг 7-го декабря. Теперь зрители с нетерпением ожидают выход следующей серии. По слухам, она ещё находится в процессе съёмки и озвучивания.

Согласно обновлённым данным киносервиса «Киноафиша.инфо», график выхода новых серий «Слово пацана. Кровь на асфальте» 1 сезона выглядит следующим образом:

· сезон 1, серия 7 — 14 декабря 2023,

· сезон 1, серия 8 — 21 декабря 2023.

Все серии сезона доступны в онлайн-кинотеатрах Start и Wink. Учитывая строгую периодичность выхода предыдущих эпизодов (по четвергам), восьмую, финальную серию зрители онлайн-кинотеатров увидят 21 декабря текущего 2023 года.