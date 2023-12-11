Специалисты рассказали, в каких отраслях хотят поднять оклады новосибирцам

В 2024 году большая часть компаний планирует повысить оклады своим сотрудникам.

По данным опроса специалистов hh.ru, 63% компаний планирует повысить оклады своим сотрудникам в 2024 году, чаще всего такая инициатива возникает у представителей крупного бизнеса — 71%.

Повысить зарплату хотят в IT-компаниях — 53%, компаниях по строительству — 66%, по добыче и переработке ископаемых — 70% и в компаниях, которые специализируются на машиностроении и оборудовании — 78%.

При этом часть компаний ожидает повышение затрат на персонал: гостиничный и ресторанный бизнес — 94%, работодатели из ритейла — 86%, машиностроение — 76%, в компаниях товаров повседневного спроса — 73%.

Тем не менее 80% готовы к повышению затрат.

Увеличение и дефицит персонала в 2024 году компании ожидают почти одинаково — 62 и 64% соответственно.

Напомним, что выступили в силу правила для сдачи загранпаспортов при запрете на выезд.