Российские войска ведут активную оборону, ответными контрударами отодвигая противника вглубь Украины.

По обновлённым данным Минобороны, по состоянию на понедельник, 11 декабря 2023 года, на купянском направлении отражены четыре атаки штурмовых групп 14-й, 21-й механизированных и 57-й мотопехотной бригад ВСУ. Также на краснолиманском направлении подразделения ВС РФ отразили атаку 63-й механизированной бригады ВСУ. Но больше всего отражено атак противника на самом горячем донецком направлении — за сутки 18 вторжений с поражением живой силы и техники ВСУ.

А вот на южнодонецком направлении хороший результат принесла, так называемая военными, контрбатарейная борьба. Благодаря ей уничтожена самоходная артиллерийская установка Krab польского производства и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, сообщили Известия.

На фоне этих событий в понедельник, 11 декабря штурмовые группы 117-й, 118-й механизированных бригад ВСУ нанесли сразу четыре атаки по подразделениям российской группировки войск, дислоцирующихся на запорожском и херсонском направлениях линии соприкосновения. Однако огонь артиллерии и удары авиации наших войск нанесли невосполнимые потери противнику.

На фоне заморозки пакета помощи Украине от США, Германия пообещала продолжить поддержку Украине, в частности в новом 2024 году немцы поставят Незалежной почти 200 тысяч артиллерийских снарядов.

По устойчивому мнению украинского военного по имени Арти Грин, который воюет на передовой, Украина и союзники недооценили подготовки российской армии и ряд завоеванных позиций придется оставить, потому что их неудобно оборонять.