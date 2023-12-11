Спрос на средства от ОРВИ в Новосибирской области за год вырос на 50%

Компания-партнер банка, СБЕР ЕАПТЕКА, на основе собственной статистики за осенний период 2022-2023 годов, выявила топ-20 средств для профилактики и лечения ОРВИ. Компания зафиксировала 50-процентный рост спроса на средства от ОРВИ в штуках за период сентябрь-ноябрь 2023 года к аналогичному периоду прошлого года.

В сравнительных показателях по месяцам 2023 года к 2022 году абсолютным лидером по темпам прироста объемов продаж в октябре 2023 года стали назальные спреи – рост до 1200%.

На наиболее популярные противовирусные и иммуностимулирующие препараты за три осенних месяца 2023 года к тем же месяцам 2022 года спрос вырос на 74 – 94%.

Вместе с тем, с начала сезона простуд в текущем году динамика спроса на лекарства от ОРВИ замедляется. Начиная с сентября, новосибирцы на 3-8% в месяц реже приобретают лекарства из противопростудного топ-20.

Николай Шилов, управляющий Новосибирским отделением Сбербанка:

«Когда люди приобретают аптечные товары через мобильное приложение, они получают и ряд преимуществ перед традиционным походом в аптеку. Например, человек заранее знает цену и точку продажи, где необходимый ему препарат точно есть в наличии, имеет возможность сделать спокойный и обдуманный выбор. И главное, это ощутимая экономия времени и зачастую средств».

СБЕР ЕАПТЕКА, хаб которой работает в Новосибирске с 2021 года, активно развивает новые удобные сервисы для пользователей, которые помогают решает проблему нерегулярного приема лекарств, прописанных врачом. По статистике только 30% проходит курс лечения в соответствии с рекомендациями врача, остальные пропускают прием лекарств или просто перестают их принимать. Поэтому теперь в приложение есть функция — «Таблетница». С ее помощью, отсканировав QR-код препарата, можно создать напоминание, которое будет присылать уведомление, что надо принять лекарство. А если упаковка заканчивается, есть еще одна полезная функция – «Аптечка», которая своевременно напомнит о необходимости заказать новую.