Суд арестовал имущество контролирующих лиц «Дяди Дёнера» на 212 млн

Новосибирскую сеть общественного питания «Дядя Денёр» признали банкротом летом 2023 года.

Арест на имущество контролирующих лиц ООО «Дядя Дёнер» наложен по итогам рассмотрения иска от ООО «ЮЛКМ» — общая сумма требований составляет 212,8 млн рублей, обратил внимание Сиб.фм.

Компания «ЮЛКМ» обратилась в Арбитражный суд Новосибирской области с просьбой о наложении ареста на имущество контролирующих лиц ООО «Дядя Дёнер» и ООО «Старт», а также на генерального директора последней компании — Галину Енину. Указанные лица — управляющие торговой сетью павильонов «Дядя Дёнер».

По иску «ЮЛКМ» суд наложил арест на имущество всех лиц до вступления решения суда в законную силу по заявлению о привлечении контролирующих лиц к субсидиарной ответственности.

Кроме того, в суде прошло первое заседание по вопросу о привлечении контролирующих лиц к субсидиарной ответственности. В ходе заседания было удовлетворено ходатайство ООО «ЮЛКМ» об истребовании информации о счетах ООО «Старт», его сотрудниках и используемой контрольно-кассовой технике.

Сеть быстрого питания «Дядя Дёнер» была основана Антоном Лыковым и Антоном Горестовым в 2009 году, и на пике своей популярности имела более 100 точек в Новосибирске, Бердске, Искитиме, Новокузнецке, Барнауле, Томске, Бийске и Шерегеше. В 2019 году Горестов покинул проект. Сейчас владельцами являются Антон и Людмила Супрун.

В июне текущего года сеть признали банкротом. Согласно данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, Аркадий Зырянов был назначен конкурсным управляющим. Конкурсное производство должно было продолжаться до 5 декабря 2023 года.