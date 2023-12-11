У жителей Новосибирска пропал интерес к работе в розничной торговле

Новосибирцы не хотят работать в розничной торговле.

Аналитики сервиса hh.ru сообщили о том, что жители Новосибирской области потеряли интерес к работе в сфере розничной торговли. Регион стал единственным, где зафиксировали снижение количества соискателей в этой сфере.

По данным исследования, за ноябрь текущего года количество резюме сократилось на 1% по сравнению с этим же периодом прошлого года. Значительный “провал” по активности заметили в сфере розничной торговли, ремонта транспорта, а также среди менеджеров по продажам.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что аналитики отмечают рост объемов розничного бизнесы по итогам 9 месяцев.