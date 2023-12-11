В Алтайском крае машина с новосибирцами столкнулась с поездом

Машина столкнулась с грузовым поездом на железнодорожном переезде в Алтайском крае.

Как сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, 11 декабря около часа ночи в Алтайском крае около села Панкрушиха на регулируемом железнодорожном переезде произошло столкновение грузового поезда с автомобилем.

По данным ведомства, машина проигнорировала запрещающий сигнал светофора и выехала на железнодорожный переезд.

На момент столкновения в автомобиле находилось четыре человека — очевидцы утверждают, что у машины был госномер Новосибирской области. Двоих доставили в больницу для оказания помощи. В результате происшествия произошла задержка в движении 12 грузовых поездов.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В данный момент Барнаульская транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта.

Напомним, что житель Новосибирска устроил стрельбу на Николая Островского.