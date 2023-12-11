Житель Кузбасса изнасиловал знакомую после свадьбы

33-летнего жителя Мариинска в Кузбассе признали виновным в преступлениях сексуального характера в отношении знакомой.

Как сообщает официальный представитель Мариинского городского суда Кемеровской области, ведомство установило, что обвиняемый познакомился на свадьбе с женщиной, которую позже согласился подвезти до дома. Однако мужчина увез ее в безлюдное место и, подавив волю сопротивлению, совершил над ней насильственные действия сексуального характера в своей машине. После произошедшего женщина обманом заставила мужчину довести ее до дома, пообещав , что они вместе пойдут к ней. Как только они подъехали к адресу, она забежала в подъезд и захлопнула дверь. Позже потерпевшая обратилась с заявлением в полицию.

В ходе предварительного расследования на очной ставке мужчина утверждал, что все произошло по взаимному согласию, но позже, при допросе и рассмотрении дела в суде, он сознался в содеянном.

Суд признал его виновным в изнасилование и в насильственных действиях сексуального характера. Судом апелляционной инстанции мужчине назначили наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима сроком на четыре года и шесть месяцев.

Напомним, что главу района в Бурятии подозревают в избиении человека до смерти.