В Новосибирске 14 декабря откроется самый большой каток

Площадь катка составляет 7 300 квадратных метров.

Как сообщает пресс-служба РАТМ Холдинга, на стадионе “Спартак” в Новосибирске открывают самый большой ледовый каток — его площадь составляет 7 300 квадратных метра. Он начнёт свою работу уже 14 декабря в 16:00.

Стоимость часа катания на коньках взятых напрокат составляет 200 рублей для взрослых. Для студентов (при предъявлении студенческого билета) — 150 рублей в будни и 200 рублей в выходные. Для детей до 10 лет (до 35 размера) и пенсионеров — 100 рублей.

А посещение катка со своими коньками не ограничивается по времени и стоит 150 рублей для взрослых и 80 рублей для детей и пенсионеров.

Расписание катка:

понедельник – выходной день;

вторник, среда, четверг – с 16.00 до 21.00;

пятница – с 16.00 до 22.00;

суббота и праздничные дни – с 11.00 до 22.00;

воскресенье – с 11.00 до 21.00.