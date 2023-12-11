В Новосибирске банк оштрафовали за 179 звонков по кредиту

Новосибирская служба судебных приставов оштрафовала банк на 350 тысяч рублей за 179 звонков по кредиту.

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области оштрафовало крупнейший банк России на 350 тысяч рублей за навязчивые и активные звонки должнику.

Житель Новосибирска обратился к приставам с просьбой о помощи защитить его от постоянных звонков. Сотрудник банка через 2-3 дня звонил гражданину, чтобы вернуть кредитную задолженность — до 18 звонков в день (в сутки допускается один звонок). В общей сложности они позвонили ему 179 раз.

Мужчина прекратил выплачивать кредит из-за проблем с работай, после этого ему стал звонить кредитор, чтобы вернуть долг.

Судебные приставы признали банк виновным в совершении административного правонарушения и назначили наказание в виде штрафа в размере 350 тысяч рублей.

Напомним, что Глава СК потребовал доклад о ремонте в школе в Новосибирской области.